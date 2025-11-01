Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
Каталин Иту за дербито: Обичам подобни срещи

  • 1 ное 2025 | 11:15
Каталин Иту е един от основните футболисти на старши треньора на Локомотив Пловдив – Душан Косич. Румънецът пристигна на „Лаута“ през лятото като свободен агент, а през пролетта игра за Крумовград. Четирикратният шампион на северната ни съседка с Клуж говори пред „Тема Спорт“ броени дни преди дербито на Пловдив срещу Ботев.

Каталин, в какво настроение те намираме преди дербито, вълнуваш ли се за сблъсъка?

  • Чувствам се страхотно. Подготвям се и физически, и ментално за дербито. Разбира се, много съм развълнуван. Ще бъде специално в събота за всички. Напълно фокусирани сме и работим здраво.

Ти си футболист на Локо Пд от средата на юли. Как се чувстваш в тима?

  • Чувствам се много добре в Локомотив. От момента, когато пристигнах, усетих, че този отбор има манталитет на победител. Моето мислене като футболист се припокрива напълно с това на тима. Адаптирах се много бързо, защото ние сме семейство – всеки е много мил с мен и ми дава увереност.

Във вторник ти спаси надеждите на Локомотив за триумф в купата с решителен гол в 97-ата минута срещу Дунав. Колко важен е този момент за теб?

  • Щастлив съм, че отбелязах срещу Дунав. Беше много труден двубой. Доволен съм, че помогнах на тима да продължи напред. Беше много важно за нас да спечелим. Целият отбор се постара и усилията ни бяха възнаградени в крайна сметка.

Би ли споделил как се случи трансферът в Локомотив, имаше ли други оферти през лятото, например от родината ти Румъния?

  • Когато агентите ми се обадиха за интереса от Локомотив, веднага казах „да“ без да се замислям. Дойдох на „Лаута“ с голяма увереност, защото знаех колко голям е този отбор за България. Други клубове се свързаха с мен, но чувството ми ме накара да дойда тук и да бъда част от силен проект.

Каква е работата със старши треньора Душан Косич, изисква ли много от Вас, харесват ли ти неговите методи?

  • Смятам, че г-н Косич знае много добре как да изкара максимума от всеки футболист. Той не е само добър треньор, но и страхотен човек. Много ми харесва начинът на провеждане на тренировките. Искам също да отбележа и треньорския щаб. Те работят здраво всеки ден, за да ни помогнат да се подобряваме и да сме готови за всеки мач. Според мен да си взискателен в нашия спорт е нормално. Ако някой отделя два часа от времето си да те гледа, трябва се раздаваш на максимум.

Какво мислиш за напрежението между феновете и ръководството, отразява ли се негативно в съблекалнята?

  • Това е въпрос, на който нямам отговор. Моята работа е да се представям добре на терена. Надявам се отборът да се подобрява още и още, а феновете да продължат да ни подкрепят, както до момента. Сигурен съм, че в събота ще бъдат зад нас и се надяваме да ги зарадваме с добра игра и резултат.

Какво е отношението на собственика спрямо Вас, всичко изрядно ли е?

  • Смятам, че ръководството си върши много добре работата. Те правят всичко възможно да ни държат в правилната посока и да сме фокусирани на терена.

Това ще бъде първо пловдивско дерби за теб. Знаеш ли нещо повече за значението на този двубой?

  • Всички говорят за този мач от момента, в който дойдох. Знам колко важен е този двубой за отбора и за феновете и съм наясно, че това дерби има дълга история. Аз обичам подобни срещи. Това са мачовете, за които мечтаеш от малък.

Ти си участвал в дерби на Букурещ – ФКСБ – Динамо, какво беше чувството, когато стъпи на стадиона в такъв голям мач?

  • Да, когато бях в Динамо, играх в най-голямото дерби на Румъния – срещу ФКСБ. Разбира се, беше невероятно усещане, не само за нас, но и за феновете. Този тип срещи ти носят щастие, наслада и адреналин. Когато чуеш феновете да те подкрепят, да пеят за теб, чувството е неописуемо.

Усеща ли се нещо различно в Пловдив броени дни преди сблъсъка?

  • Нормално е, когато срещата наближава, да усещаш по-различна атмосфера в града. Харесва ми това, защото феновете ти дават енергия, когато видиш колко равълнувани са за този двубой.

Имаш ли наблюдение върху съперника, можеш ли да отличиш нещо в играта им или конкретен играч?

  • Разучих ги добре, но мисля, че най-важно е да се фокусираме върху себе си. Ако сме в добро настроение и играем нашата игра, можем да постигнем добър резултат.

През този сезон имате 5 победи и равенство на стадион „Локомотив“, на какво се дължи тази добра форма у дома?

  • Убеден съм, че нашата най-голяма сила са феновете. Те винаги са правили разликата. Оценявам ги, защото ни следват навсякъде в България. Те са специални и имат голямо влияние върху представянето ни, особено на „Лаута“.

Какво ще кажеш на привържениците в навечерието на най-големия мач за тях?

  • Искам да им благодаря за всичко, което правят. Искам да знаят, че винаги давам всичко от себе си да постигнем целите. Очаквам ги в събота на стадиона. Само Локо!

