ФИА защити Лоусън след обвиненията от страна на мексиканската федерация

От Международната автомобилна федерация (ФИА) защитиха пилота на Рейсинг Булс Лиам Лоусън, който беше обвинен от безразсъдно пилотиране по време на Гран При на Мексико Сити от страна на мексиканската федерация.

Тези обвинения дойдоха след инцидент в началото на втората обиколка, когато Лоусън мина през зона от пистата, на която имаше маршали. Те бяха излезли, за да съберат няколко отломки, които бяха разпръснати след контактите в първия завой на състезанието.

Two marshals on the track. No VSC.

The marshals literally see an F1 car coming straight at them and still decided to cross



And somehow… Liam Lawson gets the blame

В случая намесата на маршалите беше покрита само с двойни жълти флагове, тъй като цялата колона, с изключение на Лоусън, беше в другия край на трасето. Новозеландецът обаче трябваше да спре в бокса още в края на първия тур за смяна на предно крило и съответно загуби много време, което доведе до ситуацията, в която той да мине през първите завои, докато маршалите още са на пистата.

"I could've f****** killed them"



This was Liam Lawson's POV when two F1 marshals ran across the track, narrowly avoiding being hit at the #MexicoGP

След състезанието пилотът на Рейсинг Булс беше доста критичен към организаторите за опасната ситуация, а на свой ред новозеландецът отнесе критики от страна на мексиканската федерация за това, че не се е зъобразил с двойните жълти флагове. Вчера обаче от ФИА излязоха с официална позиция, в която категорично заявяват, че Лоусън се е съобразил с двойните жълти флагове и е минал през първите завои със значително по-ниска скорост, отколкото във всяка друга обиколка.

The FIA have had their say on the incident at the Mexico City Grand Prix, saying Liam Lawson was "not at fault" for a near miss with marshals

„След като анализирахме телеметрията от инцидента, ние можем да потвърдим, че пилотът на кола №30, Лиам Лоусън, намали достатъчно и реагира коректно при двойните жълти флагове, които бяха показани в тази зона, намаляйки по-рано от обичайното и преминавайки с много по-ниска от обичайната си състезателна скорост.



„Той няма вина за инцидента. Ние бихме искали да изкажем нашите най-искрени благодарности към всички доброволци и маршали за техния професионализъм от отдаденост, без тях нашият спорт няма как да оперира безопасно“, се казва в позицията на ФИА.

Снимки: Gettyimages