  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Всички трябва да следваме пътя на Нефтохимик

  • 1 ное 2025 | 07:34
  • 343
  • 0

Едноименния тим на Созопол играе днес с Нефтохимик в Бургас. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дерби, познаваме се със съперника. Изправяме се срещу един от най-прогресиращите отбори в групата. Изграден е от млади момчета, чието представяне е възходящо. Води ги добър треньор Димчо Ненов. Имат отлично ръководство. Всички трябва да следваме пътя на Нефтохимик – да даваме път на млади футболисти. Смятам, че ние в Созопол го правим. Що се отнася до предстоящия двубой, мисля, че ще ни е доста трудно. Друго не сме и очаквали. Всеки мач ще е такъв. И винаги ще излизаме с нагласата на спечелим трите точки. За тях отиваме в Бургас“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.

