Шеф на съдиите в Германия не отхвърля използването на ВАР още от първите кръгове в турнира за Купата

Шефът на съдиите към Германската футболна федерация Кнут Кирхер заяви, че може да си представи системата за видеоарбитраж да бъде използвана още от първия кръг на турнира за Купата на Германия в бъдеще, но само в намален капацитет.

"Едно решение би било да се въведе някакъв вид частичен ВАР за първите два кръга на Купата. Система, която има достъп само до нормални телевизионни кадри и по този начин може да предотврати очевидни грешки в преценките с един бърз преглед", каза Кирхер пред германския вестник "Билд".

Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

Поради високите технически разходи и тъй като логистичните усилия биха поставили неразрешими предизвикателства пред аматьорските клубове, участващи в турнира за Купата на Германия, особено в първите два кръга, системата ВАР се използва едва от осминафиналите нататък. Но се появиха призиви, включително от члена на Борда на Байерн (Мюнхен), отговарящ за спорта, Макс Еберл, ВАР да бъде в действие и в първите два кръга, след някои грешки в мачовете от втория кръг на състезанието по-рано тази седмица.

Кирхер обаче посочи някои неясноти относно прилагането на ВАР в срещите от надпреварата за Купата.

"Ще бъде необходимо да се изясни дали ФИФА ще бъде на борда, как отговорните за Купата биха гледали на това и дали клубовете също биха се съгласили", заяви Кнут Кирхер, като потвърди, че самият той е отворен за всякакви иновации.

"Ние, съдиите, сме много склонни да обсъждаме решения с участващите и да допринасяме за дебата. Отворени сме и за други идеи и подходи. Всички трябва да седнат заедно и да изработят решение", добави Кирхер.