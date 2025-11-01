Барцокас: Нелепо е да ни критикуват толкова рано през сезона

Олимпиакос успя да пречупи съпротивата на Апоел Тел Авив в осмия кръг на Евролигата, разчитайки на изключителна защита, въпреки че имаше проблеми в нападение. След мача наставникът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас акцентира върху този елемент, като същевременно отговори на критиките, които получава, подчертавайки предизвикателствата, породени от натоварения календар в европейския баскетбол.

"Казах на полувремето, че няма причина за такъв натиск, все още е октомври. Това е само началото на сезона и ще играем много мачове срещу страхотни съперници. От друга страна, трябва да спомена, че мач след мач, с непрекъснатите срещи, красотата на спорта се губи. Видяхме талантливи отбори да играят много лошо. Не говоря само за резултата. Да имаш толкова смешни грешки и пропуснати лесни кошове.... Както и да е, спечелихме, което е много важно", коментира Барцокас.

„Отдавам прибързаните стрелби от тройката на това, което противопостави противникът. Разбира се, и на припряността, на намирането на баланса ни като отбор. Ако имахме търпение, обикновено вкарвахме. Колкото пъти бързахме, нещата не се получаваха", подчерта специалистът.

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

"Прочетох една статия със заглавие „Съмнения за Барцокас“, а е октомври. Олимпиакос спечели Суперкупата, победи Панатинайкос в първенството и изведнъж чувам съмнения. Ако вие искате да правите коментари, а всеки има право да пише каквото си иска, тогава треньорите ще действат под този натиск. Вече си тръгнаха трима или четирима. Целият европейски баскетбол се интересува от парите, има инвеститори, влагат се пари и уважавам това. От друга страна, защо някой да бъде съден за 2-3 мача в началото на годината?“, обърна се Барцокас към репортерите.

„Фурние е такъв, какъвто е. Това, че днес имаше 1/11 при стрелбата е нещо, което рядко му се случва. Опитах се да му покажа доверие по моя начин. Очевидно ще имаме нужда от него в следващите мачове. В неделя не игра. В някакъв момент играчите трябва да намерят формата си от мачовете", каза треньорът на Александър Везенков.

„Беше много важно за нас да реагираме след загубата от Монако. Позволихме на Апоел да вкара само 4 точки в третата четвърт. Много затруднихме начина им на игра. Мицич показа класата си накрая, но се справихме много добре срещу него", подчерта Барцокас.

Олимпиакос е 4-ти в класирането с баланс от 5 победи и 3 поражения.

Следвай ни:

Снимки: Imago