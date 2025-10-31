Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

Общинският съвет във Варна одобри отпускането на до 30 000 лв. на ОУ "Добри Чинтулов" за покриване на разноските на школския отбор по волейбол за участие в предстоящите Световни ученически игри. Те ще се проведат от 4-и до 13-и декември в китайския град Шанлуо, а пътуването на 10-те момичета от възрастова група 2010-2013 година бе под въпрос заради солидните разходи, които бяха непосилни. Част от нужната сума вече е осигурена от родители и спонсори, а останалата ще покрие местната хазна.

Отборът по волейбол на ОУ „Добри Чинтулов“ е вицешампион на Републиканското първенство по волейбол 2024/2025 година и е първенец в последните две зонални ученически игри за момичета V-VII клас, както и в Общинските ученически игри във Варна. Три поредни години състезателките заемат първото място и в „Ученическа купа Варна“, стана ясно на заседанието.