  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

  • 31 окт 2025 | 23:15
  • 146
  • 0
Общинският съвет във Варна одобри отпускането на до 30 000 лв. на ОУ "Добри Чинтулов" за покриване на разноските на школския отбор по волейбол за участие в предстоящите Световни ученически игри. Те ще се проведат от 4-и до 13-и декември в китайския град Шанлуо, а пътуването на 10-те момичета от възрастова група 2010-2013 година бе под въпрос заради солидните разходи, които бяха непосилни. Част от нужната сума вече е осигурена от родители и спонсори, а останалата ще покрие местната хазна.

Отборът по волейбол на ОУ „Добри Чинтулов“ е вицешампион на Републиканското първенство по волейбол 2024/2025 година и е първенец в последните две зонални ученически игри за момичета V-VII клас, както и в Общинските ученически игри във Варна. Три поредни години състезателките заемат първото място и в „Ученическа купа Варна“, стана ясно на заседанието.

