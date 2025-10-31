Синер беше безкомпромисен срещу Шелтън

Световният номер 2 в тениса Яник Синер стигна без проблем до пофунилати на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Италианецът победи американеца Бен Шелтън с 6:3, 6:3 за час и десет минути на корта.

Синер направи два пробива в първия сет за успеха, а във втория загуби един от геймовете на свой сервис, но взе два на съперника, което бе достатъчно за крайния успех.



Италианецът направи по-малко асове - 4 срещу 7 за Шелтън, но бе по-добър във всички останали компоненти. Синер направи 14 печеливши удара срещу 4 за американеца, направи по-малко непредизвикани грешки и бе много по-добър на ретур.

Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Така италианецът чака в полуфинала победителя от двубоя между миналогодишния победител Александър Зверев от Германия и руснака Даниил Медведев.

Преди това Александър Бублик от Казахстан и канадецът Феликс Оже-Алиасим станаха първите полуфиналисти.

Снимки: Gettyimages