Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

  • 31 окт 2025 | 20:03
  • 354
  • 0
Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Александър Бублик от Казахстан и канадецът Феликс Оже-Алиасим станаха първите полуфиналисти на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Бублик направи обрат срещу най-добрия австралийски тенисист Алекс Де Минор след 6:7 (5), 6:4, 7:5 в мач, продължил почти два часа и половина. В първия сет нямаше пробиви, като двамата стигнаха до тайбрек, в който Де Минор стигна до сетбол при 6:5 и взе сервиса на съперника, за да поведе.

Във втората част Бублик направи пробив още в третия гейм за 2:1, затвърди го при 3:1 и поддържаше разликата до края, за да изравни резултата. Третият сет отново отиваше към тайбрек, но в края Бублик направи пробив за 6:5 след двойна грешка на Де Минор. След това казахът спечели сервиса си и се класира за финалното каре.

Утре Александър Бублик ще спори за място във финала срещу Оже-Алиасим, който по-рано през деня надигра сензацията от Монако Валентен Вашро с 6:2, 6:2. Монегаскът бе спечелил изненадващо титлата на "Мастърса" в Шанхай и имаше десет поредни победи на турнири от такъв ранг, преди да отстъпи пред канадеца.

За Оже-Алиасим има двоен залог, тъй като евентуална победа на полуфинала срещу Бублик ще му позволи за спечели последното осмо място за финалния турнир на ATP в Торино, като по този начин ще измести италианеца Лоренцо Мусети. Мачът между двамата продължи час и 20 минути, както Оже-Алиасим направи по два пробива и в двата сета за комфортния успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 323
  • 1
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

  • 31 окт 2025 | 13:49
  • 467
  • 0
Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

  • 31 окт 2025 | 13:23
  • 803
  • 2
Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

  • 31 окт 2025 | 08:41
  • 885
  • 0
Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 08:32
  • 552
  • 0
Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 31 окт 2025 | 04:07
  • 2484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 10659
  • 15
Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 1019
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 50815
  • 29
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 36347
  • 25
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 49440
  • 203
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 8820
  • 1