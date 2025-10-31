Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Александър Бублик от Казахстан и канадецът Феликс Оже-Алиасим станаха първите полуфиналисти на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Бублик направи обрат срещу най-добрия австралийски тенисист Алекс Де Минор след 6:7 (5), 6:4, 7:5 в мач, продължил почти два часа и половина. В първия сет нямаше пробиви, като двамата стигнаха до тайбрек, в който Де Минор стигна до сетбол при 6:5 и взе сервиса на съперника, за да поведе.

Във втората част Бублик направи пробив още в третия гейм за 2:1, затвърди го при 3:1 и поддържаше разликата до края, за да изравни резултата. Третият сет отново отиваше към тайбрек, но в края Бублик направи пробив за 6:5 след двойна грешка на Де Минор. След това казахът спечели сервиса си и се класира за финалното каре.

Утре Александър Бублик ще спори за място във финала срещу Оже-Алиасим, който по-рано през деня надигра сензацията от Монако Валентен Вашро с 6:2, 6:2. Монегаскът бе спечелил изненадващо титлата на "Мастърса" в Шанхай и имаше десет поредни победи на турнири от такъв ранг, преди да отстъпи пред канадеца.

За Оже-Алиасим има двоен залог, тъй като евентуална победа на полуфинала срещу Бублик ще му позволи за спечели последното осмо място за финалния турнир на ATP в Торино, като по този начин ще измести италианеца Лоренцо Мусети. Мачът между двамата продължи час и 20 минути, както Оже-Алиасим направи по два пробива и в двата сета за комфортния успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages