Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Полина Кудерметова "сменя" Русия с Узбекистан

Полина Кудерметова "сменя" Русия с Узбекистан

  • 15 дек 2025 | 08:57
  • 101
  • 0
Полина Кудерметова "сменя" Русия с Узбекистан

Руската тенисистка Полина Кудерметова промени гражданството си и ще представлява Узбекистан, съобщават от Международната федерация по тенис (ITF).

По-рано Анастасия Потапова обяви, че ще играе за Австрия от 2026 година. Камила Рахимова и Мария Тимофеева са получили узбекско гражданство и възнамеряват да се състезават под знамето на страната. Дария Касаткина представлява Австралия от март тази година.

22-годишната Кудерметова е на 104-то място в ранглистата на Женската тенис асоциация (WТА). Тя няма спечелени титли от турнири на УТА. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, пише ТАСС.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кисимов ще дебютира в топ 50 в световната ранглиста за юноши

Димитър Кисимов ще дебютира в топ 50 в световната ранглиста за юноши

  • 14 дек 2025 | 19:51
  • 839
  • 0
Новак Джокович започна подготовка в Атина с промяна в екипа

Новак Джокович започна подготовка в Атина с промяна в екипа

  • 14 дек 2025 | 10:28
  • 7267
  • 0
Сабаленка ясно и високо: Никога не бих променила гражданството си!

Сабаленка ясно и високо: Никога не бих променила гражданството си!

  • 14 дек 2025 | 09:15
  • 4850
  • 12
За трети пореден път Синер е любимец номер 1 на феновете

За трети пореден път Синер е любимец номер 1 на феновете

  • 13 дек 2025 | 11:54
  • 1394
  • 2
Ето как се чувства Надал след претърпяна операция

Ето как се чувства Надал след претърпяна операция

  • 13 дек 2025 | 03:39
  • 2108
  • 0
Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

  • 12 дек 2025 | 16:03
  • 1110
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

  • 15 дек 2025 | 07:40
  • 1122
  • 1
Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:00
  • 920
  • 0
Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:20
  • 1861
  • 0
Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

  • 15 дек 2025 | 00:02
  • 21881
  • 259
Резерва зарадва Ювентус в Болоня

Резерва зарадва Ювентус в Болоня

  • 14 дек 2025 | 23:38
  • 13482
  • 13
Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 28271
  • 21