  Наш клуб ще участва на Световно отборно първенство до 10 и до 12 г. в академията на Надал

  • 15 дек 2025 | 08:41
  • 170
  • 0
ТК „Супер Спорт" гр. Варна ще вземе участие на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Надпреварата ще се проведе от 15 до 19 декември. Отборите ще бъдат разпределени в групи, като ще се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата ще се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата два сингъл и един мач на двойки.

ТК „Супер Спорт" е в състав Борис Йорданов, Теодор Желев, Никола Гатев, Грациела Константинова и Виктория Константинова.

Треньор е Димитър Христов.

