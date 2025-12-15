Григор Димитров запази позицията си, Илиян Радулов се срина с 48 места

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста на АТП и пред тази седмица. Това е напълно логичено, след като в момента не се провеждат големи турнири и е свободно време за елитните състезатели, като няма нито една промяна в Топ 100 на подреждането.

Втората ракета на България Димитър Кузманов прогресира с една позиция и от днес е под №263 с актив от 208 точки.

Пьотр Нестеров отстъпи с едно място до №589 с 64 точки на сметката му, а Илиян Радулов се срина с 48 позиции и вече е на 668-о място, като е загубил 9 точки от актива си.

Новият сезон започва в началото на 2026 година с турнирите в Бризбън и Аделаида, като следва Отритото първенство на Австралия, което стартира още на 12 януари с квалификационните мачове и ще продължи до 1 февруари.