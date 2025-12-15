Спад при Томова, Диа Евтимова със сериозен прогрес в ранглистата на WТА

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отбеляза спад с една позиция в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА) и вече заема 132-ва позиция с 557 точки.

Втората ракета на България Лиа Каратанчева се изкачи с две позиции до №297 с актив от 225 точки, а третата Изабелла Шиникова отстъпи се срина с 26 места и вече е 362-ра със 173 точки на сметката й.

В топ 500 има още три българки: Елизара Янева е 367-а (-4) със 169 точки, Денислава Глушкова е под №372 (-5) със 167, а Гергана Топалова е №415 (+1) със 143 точки.

Най-голям скок в класацията при българските състезателки отбеляза Диа Евтимова, която се изкачи със 181 позиции и вече заема 1236-о място.

В топ 10 няма промени: Арина Сабаленка (Беларус) завършва годината на първо място в света с 10870 точки, а зад нея са Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.