Фил Фоудън се обърна към адвокати заради грозни публикации

  • 30 окт 2025 | 16:07
  • 501
  • 0
Фил Фоудън се обърна към адвокати заради грозни публикации

Футболистът на Манчестър Сити Фил Фоудън и съпругата му Ребека Куук са ангажирали екип от адвокати, за да проучат възможни съдебни действия след фалшиви новини и неоснователни слухове, които твърдяха за смъртта на най-големия син на двойката, Рони (6 г.), и за диагноза рак на дъщеря им Тру ( 4 г.).

Няколко публикации в този смисъл бяха разпространени в социалните мрежи, често придружени от изображения, генерирани с изкуствен интелект, които дори цитираха предполагаеми думи на английския национал.

„В момента не мога да играя. Моето момиченце се бори с рак, а аз се боря с нея“, можеше да се прочете в едно от споменатите изображения.

Предвид сериозността на ситуацията и размерите, които е придобила, сега Фоудън очаква указания от адвокатския екип, към който се е обърнал.

Ребека Куук, съпругата на Фоудън, използва социалните мрежи, за да коментира случилото се и да призове за докладване на споменатите публикации.

„Запознати сме със страниците и профилите, които споделят тези истории. Те са напълно фалшиви и смущаващи. Не разбирам защо хората измислят такива неща, особено за деца. Това е болно. Всички сме добре, слава Богу, и ви благодарим за загрижеността. Правим всичко възможно, за да спрем това“, написа Ребека Кук.

Семейството има още едно дете, което се роди по време на Евро 2024.

