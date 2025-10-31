Доктор Марко предупреди Шумахер да внимава с Индикар

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко предупреди Мик Шумахер да внимава с Индикар, където според австриеца потенциалът за сериозни инциденти, особено на овалите, е много голям.

Изказването на доктор Марко идва малко след първия тест на Шумахер в американсия шампионат с отбора на Рейхал Летерман Ланиган. Той се проведе по-рано този месец на неовалната конфигурация на пистата в Индианаполис, но надали този тест ще доведе до участие на германеца в Индикар догодина.

A Schumacher in Indy.🧱 pic.twitter.com/uGfIw3kce4 — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) October 13, 2025

Все пак е напълно възможно в бъдеще синът на Михаел Шумахер да се насочи зад Океана, а според Марко това би бил добър ход за него. Австриецът обаче предупреди Шумахер, че в Индикар рискът е много голям, особено на овалите, където пилотите често се движат един до друг със средна скорост от над 340 км/ч.

Like father, like son ❤️ pic.twitter.com/EtrCZHrCjr — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) October 14, 2025

„Този шампионат е добър, много оспорван. Ще бъде добра крачка за германеца, той имаше много окуражителен тест там. Ако се чувства комфортно в Америка и научи триковете на овалите, за което ще са му нужни няколко състезания, то тогава той със сигурност ще се представи добре.



„Състезанията за овали биха били много опасни за мен. При средна скорост от 340 км/ч рискът от инцидент е много голям. В тези случай обикновено катастрофите са доста тежки“, коментира доктор Марко пред sport.de.

Снимки: RLL Racing