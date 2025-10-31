Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко предупреди Шумахер да внимава с Индикар

Доктор Марко предупреди Шумахер да внимава с Индикар

  • 31 окт 2025 | 15:36
  • 247
  • 0
Доктор Марко предупреди Шумахер да внимава с Индикар

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко предупреди Мик Шумахер да внимава с Индикар, където според австриеца потенциалът за сериозни инциденти, особено на овалите, е много голям.

Изказването на доктор Марко идва малко след първия тест на Шумахер в американсия шампионат с отбора на Рейхал Летерман Ланиган. Той се проведе по-рано този месец на неовалната конфигурация на пистата в Индианаполис, но надали този тест ще доведе до участие на германеца в Индикар догодина.

Все пак е напълно възможно в бъдеще синът на Михаел Шумахер да се насочи зад Океана, а според Марко това би бил добър ход за него. Австриецът обаче предупреди Шумахер, че в Индикар рискът е много голям, особено на овалите, където пилотите често се движат един до друг със средна скорост от над 340 км/ч.

„Този шампионат е добър, много оспорван. Ще бъде добра крачка за германеца, той имаше много окуражителен тест там. Ако се чувства комфортно в Америка и научи триковете на овалите, за което ще са му нужни няколко състезания, то тогава той със сигурност ще се представи добре.

„Състезанията за овали биха били много опасни за мен. При средна скорост от 340 км/ч рискът от инцидент е много голям. В тези случай обикновено катастрофите са доста тежки“, коментира доктор Марко пред sport.de.

Снимки: RLL Racing

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

  • 31 окт 2025 | 15:18
  • 176
  • 0
Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 180
  • 0
Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

  • 31 окт 2025 | 14:49
  • 2096
  • 1
Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

  • 31 окт 2025 | 14:12
  • 1350
  • 0
Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

  • 31 окт 2025 | 13:57
  • 364
  • 0
Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 2989
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1085
  • 4
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 33538
  • 138
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 25649
  • 3
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 22122
  • 14
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6960
  • 5
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3453
  • 0