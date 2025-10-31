Популярни
Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
Легенди на Ботев (Пд) мотивираха играчите преди голямото дерби

  • 31 окт 2025 | 14:37
  • 374
  • 1
Някои от най-великите футболисти на Ботев Пловдив подкрепиха играчите за предстоящия сблъсък с Локомотив.

Петър Зехтински, Марин Бакалов, Атанас Пашев, Славчо Хорозов и Атанас Маринов дадоха положителната си енергия към отбора.

“Играйте със самочувствие и вяра в собствените възможности. Не само феновете на стадиона ще са с вас, 70% от хората в Пловдив са за Ботев и ще ви подкрепят!”, беше ясното послание към настоящите футболисти.

Славните играчи, носили много радост на феновете, акцентираха и на факта, че в градското дерби класирането и настоящата форма никога не са от решаващо значение.

