Челси за малко да изпусне сигурна победа след фамозна драма в края срещу Уулвърхамптън

Отборът на Челси изигра изключително интересен мач срещу Уулвърхамптън, стигайки до победа с 4:3 в среща от 1/8-финалите в турнира за Карабао Къп. Головете за лондончани отбелязаха Андрей Сантос (5’), Тайрик Джордж (15’) и Естевао (41’). Домакините от своя страна се разписаха чрез Толу Арокодаре (48’) и Давид Мьолер Волфе (73’) след почивката, като успяха да върнат интригата за определен период от двубоя. В края зрелището бе пълно, като двата тима си размениха по още един гол. За Челси се разписа Джейми Гитънс (89’), а за Уулвърхамптън това направи Давид Мьолер Волфе (90'+2’).

Енцо Мареска реши да не рискува прекомерно и пусна в игра основни свои играчи като Густо Ачемпонг, Адарабийо, Хато, Естевао, Буананоте и Тайрик Джордж, които изнесоха тежестта на мача срещу “вълците”.

В основата на успеха на “сините” бе изключително силното първо полувреме, както и взривното начало на двубоя. Гостите веднага се хвърлиха в атака и след пет минути игра спечелиха ъглов удар, който имаше решаваща роля. “Вълците” изтласкаха опасността първоначално, но след това Джейми Гитънс овладя и центрира опасно в пеналтерията, където Сантос се ориентира най-добре и прати топката в долния десен ъгъл.

Все пак домакините показаха зъби и опитаха да отвърнат на удара, след като в 10-ата минута Еманюъл Арокодаре стреля от ръба на наказателното поле и топката мина на сантиметри от лявата греда.

Това се оказа фатално, защото само пет минути по-късно възпитаниците на Енцо Мареска наказаха съперника си за втори път. Гитънс отново демонстрира далновидност и намери с хитър пас Тайрик Джордж, който покачи преднината на лондончани.

В 27-ата минута Естевао пропусна да убие интригата с трети гол, стреляйки в аут.

В 30-ата минута Хуан направи нов пропуск за домакините, пращайки топката високо над напречната греда.

В 37-ата минута “вълците” спечелиха корнер, от който обаче не излезе нищо интересно. Така четири минути преди края на редовното време на първата част лондончани се възползваха от аристократичните пропуски на съперника си и Естевао този път не сбърка пред възможността, която му се откри, оформяйки класиката в резултата.

Непосредствено след почивката домакините най-накрая успяха да пратят топката във вратата, пазена от Филип Йоргенсен. Хуан се реваншира за пропуска си от първото полувреме и намери Арокодаре с чудесен пас.

Така разликата отново стана два гола и домакините вече не изглеждаха толкова обречени. Те наложиха натиск и след няколко неуспешни опита на Чачуа, Мунеци и Гомеш стигнаха до нов гол, с който върнаха интригата в двубоя. Около четвърт час преди края на редовното време Волфе си освободи пространство и прати коженото кълбо в долния десен ъгъл.

Мечтите за фамозен обрат станаха напълно реални в 86-ата минута, когато световните клубни шампиони останаха с човек по-малко. Лиам Делъп направи необмислено нарушение и получи втори жълт картон, с което потегли предсрочно към душовете.

По този начин се зареди една бомба със закъснител, която избухна в следващите минути и подари истинска феерия от емоции на зрителите. Първо, Гитънс, който вече беше блеснал с две асистенции и като цяло бе един от най-добрите на терена по време на самия мач, успя да запише името си и сред голмайсторите минутка преди края на редовното време. Това бе и първият гол на гитънс с фланелката на световните клубни шампиони от присъединяването му от Борусия (Дортмунд) към отбора това лято.

Така изглеждаше, че всичко е решено, но във втората от шестте добавени минути “вълците” изригнаха с попадение на Давид Мьолер Волфе, което върна надеждите.

Мечтите обаче не се сбъднаха и домакините в крайна сметка трябваше да се задоволят с едно достойно представяне, но и да се примирят с отпадането.