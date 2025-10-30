Популярни
Мареска нападна свой играч и заяви: Това с червените картони е срамно

  • 30 окт 2025 | 10:38
  • 526
  • 0
Мареска нападна свой играч и заяви: Това с червените картони е срамно

Мениджърът на Челси Енцо Мареска разкритикува Лиъм Делап, след като нападателят беше изгонен в края на мача срещу Уулвърхамптън за Купата на лигата, с което лошата дисциплинарна серия на „сините“ продължи. Това е шестият случай през кампанията, в който играч на лондончани бива отстраняван.

Това действие можеше да се окаже скъпо, но „сините“ все пак надделяха над Уулвс с 4:3 на „Молиню“ в мач, който беляза завръщането на Делап след контузия, макар и не по план. Лятното попълнение влезе като резерва през второто полувреме, само за да получи два жълти картона в рамките на седем минути.

Така Челси остана с 10 души – нещо, с което тимът свикна през този сезон. Мареска определи действията на Делап като егоистични, а лошата дисциплина на отбора продължава. Италианският специалист е дал ясно да се разбере на бившия нападател на Ипсуич, че е трябвало да запази самообладание след първия си жълт картон, но съветът очевидно не е бил чут, отбелязва “Мирър”.

„Получихме много глупав червен картон, който беше напълно ненужен и абсолютно заслужен. Можем да избягваме такива червени картони и трябва да го правим. Когато е червен картон като днешният, това е срамно. Имаше два жълти картона за седем минути, а и двата можеха да бъдат избегнати. Това не е добре. След жълтия картон четири или пет пъти му казах (на Делап) да запази спокойствие.“

„Но Лиъм е играч, който, когато е на терена, вероятно играе мача за себе си и му е трудно да осъзнае и да слуша какво се случва около него“, заяви Мареска.

Самият Делап призна грешката си в социалните мрежи, като написа: „Поемам пълна отговорност за действията си. Следващия път ще се държа по-добре.“

Мареска промени тона си от миналия месец, когато твърдеше, че поредицата от червени картони не е признак на дисциплинарен проблем, докато анализираше всеки един от тях. В рамките на десет дни обаче трима играчи на тима бяха изгонени, като в два от тези случаи отборът загуби.

Вратарят Роберт Санчес беше отстранен в първите минути срещу Манчестър Юнайтед, което позволи на „червените дяволи“ да поемат контрол и да спечелят двубоя. Седмица по-късно Трево Чалоба получи червен картон при домакинската загуба от Брайтън.

Три дни след това Жоао Педро беше изгонен за два жълти картона срещу Бенфика в Шампионската лига. Това се случи в края на мача и лондончани успяха да запазят преднината си. Наскоро Мало Густо пък беше изгонен при победата над Нотингам Форест.

