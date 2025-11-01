Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 110
  • 0
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (София) и Славия се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Домакините заемат предпоследното място в класирането с актив от 11 точки, а с една повече "белите" са на 13-ата позиция. Преди седмица септемврийци допуснаха късен обрат от Ботев (Враца) с човек повече и вече бившият треньор Стамен Белчев подаде оставка. На негово място застана Славко Матич, за когото това ще бъде втори престой начело на тима.

Отборът на Ратко Достанич се намира в серия от пет поредни шампионатни срещи без загуба и гостите ще направят всичко възможно да я продължат днес. Целта им, разбира се, е крайният успех, който би ги доближил до горната част на таблицата.

Славия превзе Пловдив с голове на свои кадри и вече е осминафиналист
Славия превзе Пловдив с голове на свои кадри и вече е осминафиналист

През седмицата двата тима продължиха към осминафиналите за Купата, като Септември се справи със Спортист (Своге), а Славия елиминира Спартак (Пловдив).

Септември не се затрудни край Искърското дефиле
Септември не се затрудни край Искърското дефиле

В лагера на домакините няма сериозни кадрови проблеми, докато "белите" ще трябва да се справят без Жордан Варела, Тони Тасев и Иван Андонов. Добрата новина е завръщането на крилото Денислав Александров.

Георги Петков в групата на Славия за мача със Септември (София)
Георги Петков в групата на Славия за мача със Септември (София)

Септември (София) - Славия

Начало: 17:30 часа
Съдия: Георги Гинчев
Стадион: "Локомотив", София

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 591
  • 0
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 3026
  • 3
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 3133
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 3015
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 2959
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 1056
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 110
  • 0
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 131
  • 0
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 13380
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 3026
  • 3
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 20779
  • 37