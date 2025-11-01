Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (София) и Славия се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Домакините заемат предпоследното място в класирането с актив от 11 точки, а с една повече "белите" са на 13-ата позиция. Преди седмица септемврийци допуснаха късен обрат от Ботев (Враца) с човек повече и вече бившият треньор Стамен Белчев подаде оставка. На негово място застана Славко Матич, за когото това ще бъде втори престой начело на тима.

Отборът на Ратко Достанич се намира в серия от пет поредни шампионатни срещи без загуба и гостите ще направят всичко възможно да я продължат днес. Целта им, разбира се, е крайният успех, който би ги доближил до горната част на таблицата.

През седмицата двата тима продължиха към осминафиналите за Купата, като Септември се справи със Спортист (Своге), а Славия елиминира Спартак (Пловдив).

В лагера на домакините няма сериозни кадрови проблеми, докато "белите" ще трябва да се справят без Жордан Варела, Тони Тасев и Иван Андонов. Добрата новина е завръщането на крилото Денислав Александров.

Септември (София) - Славия

Начало: 17:30 часа

Съдия: Георги Гинчев

Стадион: "Локомотив", София