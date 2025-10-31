Популярни
  2. Славия
  3. Георги Петков в групата на Славия за мача със Септември (София)

Георги Петков в групата на Славия за мача със Септември (София)

  • 31 окт 2025 | 19:28
  • 626
  • 2
Георги Петков в групата на Славия за мача със Септември (София)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Септември. Добрата новина е завръщането на крилото Денислав Александров.

Към контузения Жордан Варела обаче се присъединиха Тони Тасев и Иван Андонов. Офанзивният футболист е с натегнат аддуктор, докато вратарят е с вирус. Мачът на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" от 14-ия кръг на efbet Лига е утре, 1 ноември, от 17:30 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Георги Шопов, Борис Тодоров, Иван Минчев, Момо Досо, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Владимир Медвед, Денислав Александров, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

