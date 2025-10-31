Популярни
»
  Хандбалният вицешампион Шумен 61 сверява часовници с румънци

  • 31 окт 2025 | 13:38
  • 204
  • 0
Хандбалният вицешампион на България при мъжете Шумен 61 ще изиграе контролен мач с Динамчик Р (Букурещ) в зала "Арена Шумен” от 19:30 часа тази вечер, съобщиха от пресслужбата на шуменския отбор.

Входът за зрители е свободен, уточняват от клуба и отправят покана към феновете на тима и на хандбала да присъстват на двубоя.

Шуменци запълват с контролен мач паузата в родния хандбален елит заради подготвителния лагер на българския национален отбор преди предквалификациите за Евро 2028 срещу Турция през януари.

След петия кръг от първенството на България по хандбал за мъже отборът на Шумен 61 заема второ място с актив от 8 точки. След паузата, на 8 ноември от 16:00 часа вицешампионите приемат Пирин 64 (Гоце Делчев) в „Арена Шумен”.

Двама хандбалисти на Шумен 61 получиха повиквателни за мъжкия национален отбор на България, както информира БТА.

