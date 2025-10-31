Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Андрю Тейт обяви завръщане в бойните спортове

Андрю Тейт обяви завръщане в бойните спортове

  • 31 окт 2025 | 11:02
Андрю Тейт обяви завръщане в бойните спортове

Инфлуенсърът Aндрю Тейт в бойните спортове обяви завръщане в бойните спортове. След месеци спекулации бившият кикбоксьор обяви, че ще влезе в ринга на "Misfits Boxing" на 20 декември за шампионски мач в тежка категория срещу Чейс ДеМур. Но това е само началото на историята. Тейт разкри, че не само се състезава за "Misfits Boxing", но също така е новият главен изпълнителен директор на промоцията, официално заменяйки KSI.

"Най-голямата разрушителна сила в историята на спортното развлечение, така че като се има предвид, че някой, който се провали в задълженията си да направи тази организация толкова голяма, колкото трябваше да бъде, беше отстранен и аз съм новият главен изпълнителен директор." 

Събитието в Дубай се очаква да бъде най-голямото начинание на "Misfits Boxing" досега, което кара мнозина да вярват, че компанията ще се опита да запълни картата с някои от най-големите имена в инфлуенсър бокса. За Тейт това ще бъде първият му професионален мач от пет години насам. ДеМур е победител в осем от последните си девет срещи.

