Пестеливият Хетафе влетя в топ 6

Хетафе постигна втора поредна победа в Ла Лига и вече е на 6-о място в класирането. Тимът на Пепе Бордалас се наложи с 2:1 над гостуващия Жирона в равностоен мач на "Колисеум Алфонсо Перес" и вече има 17 точки, изпреварвайки Бетис, Райо Валекано и Атлетик Билбао.

Жирона пропусна да си тръгне поне с равенство от мадридското предградие и остана само с една победа от началото на сезона. Каталунският отбор е на дъното в таблицата заедно с новака Овиедо.

До почивката голови положения почти нямаше, а след нея домакините се активизираха. В 72-рата минута Луис Мийя центрира от десния фланг, а Марио Мартин надскочи защитниците на Жирона и с глава откри резултата.

Четвърт час по-късно резервата Алекс Санкрис намери по перфектен начин Борха Майорал и за него не беше проблем от няколко метра да се разпише. Опитният нападател вече има 4 попадения през сезона.

До края нямаше много време, но Жирона все пак стигна до почетно попадение. Негов автор стана ветеранът Кристиан Стуани от дузпа в последните секунди.

В следващия кръг Хетафе ще гостува на Майорка, а Жирона ще посрещне Алавес.

