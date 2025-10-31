Локомотив Авиа се подсили с опитен диагонал

Волейболният вицешампион при мъжете Локомотив Авиа се подсили с опитен диагонал, съобщиха от клуба. Към "черно-белите" се присъединява Димитър Дулчев, който вече е картотекиран за мачовете на отбора и тренира със своите съотборници.

Дулчев има богат опит в България и в чужбина и ще бъде алтернатива на Жулиен Георгиев на поста диагонал в състава, воден от Найден Найденов. В юношеските години в Дупница той израства под ръководството на Виктор Карагьозов, който сега е помощник треньор в Локомотив Авиа и отново ще работят заедно.

Локомотив стартира с победа новия сезон в мъжкото волейболно първенство, след като постигна чист успех над Славия с 3:0 като домакин. Във втория кръг "черно-белите" почиват заради нечетния брой отбори в шампионата, а в следващия си мач посрещат състава на Черно море.