Аксаково излиза за победа срещу последния

ФК Аксаково гостува на последния в класирането на Североизточната Трета лига Светкавица (Търговище) в мач от 12-ия кръг на шампионата. Мачът ще се изиграе в събота, 1-ви ноември, от 14:00 часа.

„Сините“ все още са предпоследните с актив от едва четири точки, но поне спряха серията си от загуби с равенство срещу новака Олимпик (Варна) в миналия кръг.

Лошите новини от тази среща обаче дойдоха от контузията на Ивайло Радев, който влиза в пълния лазарет на тима. Все пак за старши треньора Иван Райчев има и малко позитивни новини. Той ще може да разчита на един от основните си футболисти – Михаил Паскалев. Той се завръща след травма.

„Излизаме за победа. Ще играем атакуващо. Тренираме, всичко е нормално. Михаил Паскалев тренира вчера, всичко е добре при него, само му липсва ритъм, разбира се“, сподели преди двубоя помощник-треньора на отбора Десислав Дяков. Припомняме, че единствената победа на тима през сезон 2025/26 е срещу другия тим от Търговище.