В Ал Ахли зявиха, че Салах няма да премине в Египет

  • 31 окт 2025 | 07:56
В Ал Ахли зявиха, че Салах няма да премине в Египет

Спортният директор на Кайро Ал Ахли Саид Абдел Хафиз отговори на слуховете, че клубът води преговори за привличането на нападателя на Ливърпул Мохамед Салах.

„Мохамед Салах е огромна звезда; той постигна нещо, което е трудно за който и да е футболист в арабския свят да повтори. В момента е фокусиран върху професионалната си кариера. Свързването на името на Салах с Ал-Ахли е дело на медиите. Той е играч, който донесе слава на египетския футбол и на целия арабски свят. Нека бъдем реалисти. Салах удължи договора си с Ливърпул преди няколко месеца. Никой официален представител на Ал-Ахли не е говорил за това - всичко беше само в пресата. Ще се съсредоточим върху приоритетите на нашия отбор. Пожелавам на Салах успех“, се казва в изявлението на Хазиф.

Салах играе за Ливърпул от 2017 г. Договорът му с клуба е до 2027 г.

Изиграха се само четири мача от НБА тази нощ

Изиграха се само четири мача от НБА тази нощ

  • 31 окт 2025 | 05:44
  • 3282
  • 0
Ланус ликува след трудна схватка с чилийци и ще играе третия си финал в Копа Судамерикана

Ланус ликува след трудна схватка с чилийци и ще играе третия си финал в Копа Судамерикана

  • 31 окт 2025 | 02:36
  • 2641
  • 0
Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

  • 31 окт 2025 | 01:42
  • 1298
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

"Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

  • 31 окт 2025 | 01:14
  • 1173
  • 10
Спортинг (Лисабон) с интересна кампания към феновете

Спортинг (Лисабон) с интересна кампания към феновете

  • 31 окт 2025 | 00:35
  • 738
  • 1
Лацио не победи, но продължи много силна серия в Италия

Лацио не победи, но продължи много силна серия в Италия

  • 30 окт 2025 | 23:47
  • 4174
  • 0
ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 37105
  • 37
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 1672
  • 2
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 745
  • 0
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 5312
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 21257
  • 56
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 100627
  • 22