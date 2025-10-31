В Ал Ахли зявиха, че Салах няма да премине в Египет

Спортният директор на Кайро Ал Ахли Саид Абдел Хафиз отговори на слуховете, че клубът води преговори за привличането на нападателя на Ливърпул Мохамед Салах.

„Мохамед Салах е огромна звезда; той постигна нещо, което е трудно за който и да е футболист в арабския свят да повтори. В момента е фокусиран върху професионалната си кариера. Свързването на името на Салах с Ал-Ахли е дело на медиите. Той е играч, който донесе слава на египетския футбол и на целия арабски свят. Нека бъдем реалисти. Салах удължи договора си с Ливърпул преди няколко месеца. Никой официален представител на Ал-Ахли не е говорил за това - всичко беше само в пресата. Ще се съсредоточим върху приоритетите на нашия отбор. Пожелавам на Салах успех“, се казва в изявлението на Хазиф.

Салах играе за Ливърпул от 2017 г. Договорът му с клуба е до 2027 г.

🗣️"Linking Salah to Al-Ahly is a media effort, and he's a player who has honoured Egyptian football and all Arabs. Let's talk realistically. Salah renewed his contract with Liverpool months ago."https://t.co/FxSSuHMyN0 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 30, 2025