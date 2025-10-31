Популярни
  Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 09:19
Оклахома Сити Тъндър продължава с пълна газ, като тази нощ надви убедително Вашингтон Уизардс у дома със 127:108, записвайки шеста поредна победа от началото на сезона.

От самото начало на срещата "гръмотевиците" наложиха своя ритъм и не оставиха никакъв шанс за реакция на гостите. "Магьосниците", които един от аутсайдерите в Източната конференция, не успяха в нито един момент да застрашат сериозно, като в един момент разликата в резултата достигна до 24 точки.

За пореден мач Шей Гилджъс-Александър беше абсолютният герой за Тъндър, завършвайки срещата с 31 точки, 7 асистенции и 3 борби.

Резервата Аджай Мичъл добави 20 точки за Тъндър. Той реализира и шестте си наказателни удара и беше перфектен в 19 опита от линията този сезон.

Айзея Джо, който пропусна първите пет мача на Оклахома Сити поради контузия на коляното, отбеляза 20 точки и реализира пет тройки за отбора си.

За отбора от Вашингтон, който инкасира четвърта загуба в пет изиграни срещи, най-резултатен бе Си Джей Маккалъм с 19 точки, 2 борби и 1 асистенции, а Билал Кулибали бдобави 16 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Въпреки перфектния им резултат, не всичко е добре за действащия шампион на НБА Тъндър. Генералният мениджър на Оклахома Сити Сам Прести обяви по-рано през деня, че гардът Никола Топич е диагностициран с рак на тестисите и се подлага на химиотерапия. Други здравословни проблеми също не липсват. Оклахома Сити отново беше без контузените Чет Холмгрен и Джейлън Уилямс. Холмгрен пропусна последните два мача поради болки в кръста. Уилямс не е играл този сезон, тъй като се възстановява от операция на дясната си китка.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

