  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

  • 15 дек 2025 | 17:34
  • 344
  • 0
Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас похвали Томас Уолкъп, подчертавайки доверието, което има към него, след историческото представяне на американския гард с 16 асистенции срещу Перистери в среща от гръцкото първенство.

Томас Уолкъп направи представяне, което влезе в историята на Олимпиакос, тъй като с 16-те си асистенции в зала "Андреас Папандреу" той записа най-доброто постижение за играч на "червено-белите" и изравни втория най-добър резултат по този показател в историята на гръцката Баскет лига.

Това негово постижение надмина 15-те асистенции, регистрирани от Костас Слукас, което доведе до въпроса към Йоргос Барцокас дали Уолкъп се счита за най-добрия плеймейкър в историята на клуба.

Треньорът на Олимпиакос, говорейки преди утрешния мач с Валенсия в Евролигата, избегна преките сравнения, но подчерта стойността на своя играч.

"Бих искал да не правя сравнения. Само когато някой завърши кариерата си. За мен играчите са доверието, което имаш към тях. На Томас имаме доверие дори когато не играе добре, защото той изпълнява плана", сподели Барцокас.

Снимки: Imago

