Порзингис аут за 2 седмици

Центърът на Атланта Хоукс Кристапс Порзингис ще отсъства две седмици в НБА заради заболяване, съобщи ESPN.

Медицинският екип на "Ястребите" заяви, че ще постави здравето на играча на първо място до края на сезона, след като той пропусна седем от последните девет срещи на тима.

През миналата кампания, когато беше част от Бостън Селтикс, Порзингис беше диагностициран със синдром на постурална ортостатична тахикардия - заболяване, засягащо автономната нервна система. В началото на настоящия сезон Порзингис заяви, че се чувства добре и е уверен, че може да играе пълноценно за новия си отбор.

Латвиецът беше с основен принос за шампионската титла на "Келтите" от 2024 година, но оттогава не е имал възможност да се задържи на паркета.

През този сезон той има средно по 19,2 точки, 5,6 борби и 1,6 чадъра в 13-те си изиграни срещи за Атланта. За тима от щата Джорджия ще бъде от изключителна важност той да бъде здрав, ако искат да достигнат плейофите в Източната конференция.

В момента Атланта е с баланс от 15-12 и заема 9-ото място на Изток. Воденият от Куин Снайдър отбор е и без голямата си звезда Трей Йънг, който се очаква да се завърне от контузия по-късно тази седмица.

Снимки: Gettyimages