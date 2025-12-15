Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Порзингис аут за 2 седмици

Порзингис аут за 2 седмици

  • 15 дек 2025 | 15:29
  • 372
  • 0
Порзингис аут за 2 седмици

Центърът на Атланта Хоукс Кристапс Порзингис ще отсъства две седмици в НБА заради заболяване, съобщи ESPN.

Медицинският екип на "Ястребите" заяви, че ще постави здравето на играча на първо място до края на сезона, след като той пропусна седем от последните девет срещи на тима.

През миналата кампания, когато беше част от Бостън Селтикс, Порзингис беше диагностициран със синдром на постурална ортостатична тахикардия - заболяване, засягащо автономната нервна система. В началото на настоящия сезон Порзингис заяви, че се чувства добре и е уверен, че може да играе пълноценно за новия си отбор.

Латвиецът беше с основен принос за шампионската титла на "Келтите" от 2024 година, но оттогава не е имал възможност да се задържи на паркета.

През този сезон той има средно по 19,2 точки, 5,6 борби и 1,6 чадъра в 13-те си изиграни срещи за Атланта. За тима от щата Джорджия ще бъде от изключителна важност той да бъде здрав, ако искат да достигнат плейофите в Източната конференция.

В момента Атланта е с баланс от 15-12 и заема 9-ото място на Изток. Воденият от Куин Снайдър отбор е и без голямата си звезда Трей Йънг, който се очаква да се завърне от контузия по-късно тази седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

  • 15 дек 2025 | 13:45
  • 674
  • 0
Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

  • 15 дек 2025 | 13:34
  • 732
  • 0
Академик Бултекс 99 не прости на Левски

Академик Бултекс 99 не прости на Левски

  • 15 дек 2025 | 16:02
  • 5897
  • 0
Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Патрик Бевърли подписа с ПАОК

  • 15 дек 2025 | 10:27
  • 2979
  • 4
Константин Костадинов напусна Тенерифе

Константин Костадинов напусна Тенерифе

  • 15 дек 2025 | 10:09
  • 854
  • 0
Трилър във Финикс с победители Лейкърс

Трилър във Финикс с победители Лейкърс

  • 15 дек 2025 | 09:18
  • 2187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 13548
  • 21
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 16:29
  • 1365
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 18353
  • 21
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 16377
  • 26
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6770
  • 12
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 7273
  • 12