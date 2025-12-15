Популярни
Очаквайте на живо: Локомотив Пловдив - Миньор 2015

  • 15 дек 2025 | 18:15
Локомотив Пловдив и Миньор 2015 се изправят един срещу друг в последния мач от 11-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата в зала "Сила" в Пловдив започва в 19:15 ч.

"Смърфовете" са с 6 победи и 3 загуби от началото на сезона, а перничани са записали 5 успеха и 4 поражения до този момент.

Локомотив е в серия от 4 поредни победи в родния шампионат, докато перничани надвиха трудно у дома Шумен в последната си среща, след като преди това бяха загубили предишните си две срещи.

Снимки: Startphoto

