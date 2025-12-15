Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Диандре Ейтън записа името си в историята на "Езерняците" с куриозно постижение. Избраният под №1 от Финикс Сънс в Драфта на НБА през 2018 година бахамец регистрира втория си мач с екипа на Лейкърс, в който постига 20+ точки и 10+ борби, стреляйки поне 90% от игра. По този начин Ейтън се нареди до великия Уилт Чембърлейн, който е с най-много такива срещи в историята на "Езерняците".

При драматичната победа на Лейкърс над Финикс със 116:114 Ейтън регистрира дабъл-дабъл с 20 точки и 13 борби, при стрелба от игра 10/11 (91%).

Deandre Ayton has the 2nd most games in Lakers history with 20+ PTS & 10+ REB on 90%+ FG.



Only Wilt Chamberlain has more. pic.twitter.com/Z41LiljXmB — Real Sports (@realapp) December 15, 2025

Ейтън се представя силно в Лейкърс след трансфера си в калифорнийския тим през лятото. От началото на сезона в НБА 27-годишният бахамец има средно по 15.3 точки, 9 борби и 1 блок на мач.

