  Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

  • 15 дек 2025 | 18:14
  • 95
  • 0
Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Диандре Ейтън записа името си в историята на "Езерняците" с куриозно постижение. Избраният под №1 от Финикс Сънс в Драфта на НБА през 2018 година бахамец регистрира втория си мач с екипа на Лейкърс, в който постига 20+ точки и 10+ борби, стреляйки поне 90% от игра. По този начин Ейтън се нареди до великия Уилт Чембърлейн, който е с най-много такива срещи в историята на "Езерняците".

При драматичната победа на Лейкърс над Финикс със 116:114 Ейтън регистрира дабъл-дабъл с 20 точки и 13 борби, при стрелба от игра 10/11 (91%).

Ейтън се представя силно в Лейкърс след трансфера си в калифорнийския тим през лятото. От началото на сезона в НБА 27-годишният бахамец има средно по 15.3 точки, 9 борби и 1 блок на мач.

