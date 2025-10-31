Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

Полузащитникът на Монако Пол Погба може да се завърне в състава на отбора за предстоящия мач срещу ФК Париж, според старши треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Paul Pogba has a GOOD chance of being included in Monaco's squad to face Paris FC this Saturday.



If he does make his debut, it will be his first match since September 3, 2023. 🤯



(Source: @footmercato) pic.twitter.com/onm4ceeLO1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2025

“Има шанс Пол да се завърне в състава. Предстои ни още една тренировка с определено натоварване и ако я премине без проблеми, ще продължим с плана си. Логично би било да го видим сред играчите, посочени за мача”, каза Поконьоли.

Двубоят между монегаските и новците в Лига 1 е в утрешния 1-ви ноември (събота).

Погба се присъедини към Монако това лято като свободен агент, след като напусна Ювентус. Преди това той беше излежал наказание за нарушение на антидопинговите правила и не се е появявал на терена от септември 2023 г.