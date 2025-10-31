Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

  • 31 окт 2025 | 06:25
  • 356
  • 0
Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

Полузащитникът на Монако Пол Погба може да се завърне в състава на отбора за предстоящия мач срещу ФК Париж, според старши треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.

“Има шанс Пол да се завърне в състава. Предстои ни още една тренировка с определено натоварване и ако я премине без проблеми, ще продължим с плана си. Логично би било да го видим сред играчите, посочени за мача”, каза Поконьоли.

Двубоят между монегаските и новците в Лига 1 е в утрешния 1-ви ноември (събота).

Погба се присъедини към Монако това лято като свободен агент, след като напусна Ювентус. Преди това той беше излежал наказание за нарушение на антидопинговите правила и не се е появявал на терена от септември 2023 г.

