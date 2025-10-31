Цар футбол в епицентъра на пълен куриоз! Обирджиите от Лувъра, заловени по време на мач в Париж

Невероятен обир разтърси Париж през последните дни. Световноизвестният музей Лувър стана жертва на дръзка кражба, при която няколко извършители задигнаха редки бижута и диаманти. Полицията веднага започна мащабно разследване, като изглежда бързо е проследила следите на заподозрените.

Според първоначалната информация, извършителите проникнали в музея и задигнали ценности с висока стойност, след което избягали. Новината за обира се разпространи мигновено и предизвика шок сред парижани и туристите. Оттогава френските власти работят усилено за идентифициране и залавяне на цялата престъпна група.

Изненадващ обрат последва по време на разследването. Според France Info четирима от заподозрените са арестувани пред стадион „Жан-Буен“ в Париж, където са чакали да гледат на живо мача между ФК Париж и Лион. Оказва се, че задържаните са футболни фенове, които се смесили с другите привърженици.

Акцията на специализираното звено BRB (Бригада за борба с бандитизма) била светкавична. Заподозрените нямали възможност да реагират или да избягат. Сред тях са ключови фигури в организацията на обира – един от шофьорите, осигурил транспорт до музея, и друг, който е планирал дръзката кражба.

Разследването продължава, като се очаква да бъдат разкрити още подробности около престъплението, което разтърси френската столица и една от най-големите културни институции в света.