Ланус ликува след трудна схватка с чилийци и ще играе третия си финал в Копа Судамерикана

Отборът на Ланус е вторият финалист в тазгодишното издание на втория по сила турнир в Южна Америка Копа Судамерикана. Аржентинският отбор се наложи с 1:0 срещу тима на Универсидад де Чили в полуфиналния реванш и се класира напред с общ резултат 3:2, след като преди седмица първият мач завърши при равенство 2:2.

И този път феновете видяха повече от едно попадение, но двукратната намеса на системата ВАР направи така, че Ланус да стигне само до минимална победа. Марселино Морено вкара първо за домакините от Аржентина в 12-тата минута, а след това в 52-рата Фелипе Соломони се разписа, но и двата пъти на повторението се видя, че е имало засада и нулевото равенство се запази.

Така се стигна до 62-рата минута на срещата, когато Морено отново попадна под светлините на прожектора, но този път влезе в ролята на асистент, помагайки на Родриго Кастийо да вкара единствения редовен гол.

Ланус ще играе своя трети финал в Копа Судамерикана.

Първият път го направи през не чак толкова далечната 2013 г., когато спечели и първата си и единствена титла от втория по значение трофей в Южна Америка. Тогава аржентинците победиха отбора на Понте Прета от Бразилия, като по онова време финалът се играеше в два мача. Първият завърши при равенство 1:1, а реваншът Ланус спечели с 2:0 и така вдигна трофея след успех в общия резултат с 3:1.

При втория си опит футболистите от Аржентина се провалиха. Това стана през 2020 г., когато те се срещнаха със сънародниците си от Дефенса и Хустисия. Тогава финалът се играеше вече само в един мач (което се случва от 2019 г. насам), който беше спечелен от Дефенса с класическото 3:0.

Ланус има и един финал в най-силния южноамерикански турнир Копа Либертадорес от 2017 г. Тогава аржентинският тим спечели веднъж с 1:0, но загуби и с 0:2, което им попречи да добавят трофея към витрината си.

В спора за титла номер две от Копа Судамерикана Ланус ще спори с друг бразилски отбор в лицето на Атлетико Минейро, който миналата година от своя страна загуби битката за Копа Либертадорес след поражение с 1:3 от Ботафого на големия финал. Сега, за да стигне до финала в Копа Судамерикана, Атлетико Минейро отстрани Индепендиенте дел Вале от Еквадор. Първият мач завърши при равенство 1:1, а реваншът Атлетико спечели с 3:1.

Големият финал предстои след малко повече от три седмици на 22-ри ноември и ще се изиграе на стадион “Рамон Тауичи Агилера Костас” в Санта Круз де ла Сиера, Боливия.