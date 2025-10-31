Очаквайте на живо: Само четири мача от НБА тази нощ

В ранните часове на днешния 31-ви октомври (петък) се играят само четири мача от редовния сезон в НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в класирането са Сан Антонио Спърс в Западната конференция и Чикаго Булс на Изток. И двата отбора записаха само победи в четирите си мача до този момент от началото на сезон 2025/2026.

Програмната схема откриват отборите на Шарлът Хорнетс и Орландо Меджик, които излизат на паркета в 1:00 сутринта.

Час по-късно започват два двубоя, като единият противопоставя Милуоки Бъкс и Голдън Стейт Уориърс.

Другият е между актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър и Вашингтон Уизардс.

В 2:30 часа българско време стартира и последният двубой за тази нощ, който е между лидера на Запад Сан Антонио Спърс и Маями Хийт.