Лацио не победи, но продължи много силна серия в Италия

Отборът на Лацио се затрудни срещу новака Пиза и стигна само до нулево равенство в срещата от 9-ия кръг на италианската Серия А. Това остави “орлите” на 11-ото място, докато точката бе достатъчна за новаците да изплуват над зоната на изпадащите.

Интересното е, че от началото на сезона Пиза все още няма победа, но това бе пореден силен мач срещу някой от историческите грандове в италианския футбол. В миналия кръг новаците измъкнаха равенство 2:2 на “Джузепе Меаца”, а в началото на сезона взеха и скалпа на Аталанта след 1:1 в Бергамо.

Лацио от своя страна не успя да надгради след успеха над Ювентус през уикенда, но удължи силната си серия на Ботуша на пет поредни мача без загуба. Въпреки това римляните все още не могат да успокоят почитателите си, че през този сезон безпроблемно ще се завърнат в европейските клубни турнири, след като миналата кампания до последно имаха шанс да играят в Шампионска лига, а накрая дори не успяха да се класират за пресявките в Лигата на конференциите.

В следващия кръг Лацио ще приеме Каляри (3.11), докато Пиза ще има визита на Торино (2.11).