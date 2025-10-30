Популярни
  2. Пиза
  3. Лацио не победи, но продължи много силна серия в Италия

Лацио не победи, но продължи много силна серия в Италия

  • 30 окт 2025 | 23:47
  • 1069
  • 0

Отборът на Лацио се затрудни срещу новака Пиза и стигна само до нулево равенство в срещата от 9-ия кръг на италианската Серия А. Това остави “орлите” на 11-ото място, докато точката бе достатъчна за новаците да изплуват над зоната на изпадащите.

Интересното е, че от началото на сезона Пиза все още няма победа, но това бе пореден силен мач срещу някой от историческите грандове в италианския футбол. В миналия кръг новаците измъкнаха равенство 2:2 на “Джузепе Меаца”, а в началото на сезона взеха и скалпа на Аталанта след 1:1 в Бергамо.

Лацио от своя страна не успя да надгради след успеха над Ювентус през уикенда, но удължи силната си серия на Ботуша на пет поредни мача без загуба. Въпреки това римляните все още не могат да успокоят почитателите си, че през този сезон безпроблемно ще се завърнат в европейските клубни турнири, след като миналата кампания до последно имаха шанс да играят в Шампионска лига, а накрая дори не успяха да се класират за пресявките в Лигата на конференциите.

В следващия кръг Лацио ще приеме Каляри (3.11), докато Пиза ще има визита на Торино (2.11).

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

