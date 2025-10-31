Популярни
Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 01:30
Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

Треньорът на баскетболния отбор на Барселона, Жоан Пенароя, изрази очакванията си преди мача с Партизан, който е насрочен за тази вечер от 20:30 часа. Каталунците влизат в мача с черно-белите с резултат 4-3, докато отборът на Желко Обрадович след две поредни загуби има резултат 3-4. Треньорът на Барселона, Жоан Пенароя, преди двубоя с Партизан се спря на състава на белградския тим, за който смята, че притежава качество да достигне до Файнъл Фор, но и че съответно струва доста.

Не знам дали повече или по-малко от другите, но този отбор струва много. В тази Евролига, когато погледнете отбора, той има невероятно качество. Не знам дали мощ е точната дума, но има много отбори, които могат да се борят за Файнъл Фор, а Партизан е един от тях. Партизан има върховно индивидуално качество и играчи, които могат да отбелязват точки дори когато са пазени, а това са Джабари Паркър и Стърлинг Браун. Работим върху здравината в защитата и се готвим за сериозен мач – каза старши треньорът на каталунския тим.
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

„Блаугранас“ отдавна е неразрешима загадка за черно-белите, които не са печелили срещу Барса от легендарния мач в „Пионир“ от преди 15 години през 2010 г. Оттогава последваха цели 11 поредни победи за испанския гранд, чийто треньор се спря и на атмосферата, която очаква неговия отбор в Белградската арена.

Там играчите веднага влизат в мача и от първата минута са свързани. Може би това е причината да сме победили Партизан там пет пъти поред.

Треньорът на Барселона говори и за новите попълнения в редиците на белградския тим, Бруно Фернандо и Ник Калатес, които са добре познати на испанската баскетболна общественост.

Това са доказани имена. Бруно е физически много доминантен и носи сила под коша. Калатес е историческо име в Евролигата и може да предложи нещо във външната линия, което досега Партизан не е имал – заключи треньорът на Барселона.
