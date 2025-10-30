Голям сблъсък в Мадрид и още 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Шест мача ще се изиграят днес от осмия кръг на Евролигата. В 20:00 часа вторият във временното класиране Жалгирис приема опашкаря АСВЕЛ Вильобран, а в 21:05 ч. Макаби Тел Авив ще мери сили с Цървена звезда, като мачът е в зала "Александър Николич" в Белград. Коди Милър-Макинтайър и компания са в серия от пет поредни победи в Евролигата, като заемат трето място в подреждането.

В 21:30 ч. Байерн Мюнхен, в третото си поредно домакинство в Евролигата, посреща Виртус Болоня с надеждата за нов успех след впечатляващата победа, която баварците постигнаха по-рано тази седмица срещу Реал Мадрид.

Пак в 21:30 ч. Олимпия Милано е домакин на Париж, а в същия час Валенсия приема новака Дубай.

Гвоздеят на днешната програма е сблъсъкът между Реал Мадрид и действащия шампион Фенербахче в 22:00 часа.