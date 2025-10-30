Официално: Реал Мадрид подписа с бивш център на Лейкърс

След дълга кариера в НБА, опитният украински център Алекс Лен ще продължи пътя си в Реал Мадрид. Испанският гранд обяви днес на официалния си сайт привличането на Лен, с което се подсилва в подкошието. 32-годишният център подписа договор, който ще го задържи в испанския клуб до лятото на 2027 г.

Лен се премества в Европа след дълга кариера в НБА, където записва над 700 мача. По време на престоя си в най-доброто първенство в света, той регистрира средно по 6.7 точки и 5.3 борби, носейки екипите на Финикс Сънс, Атланта Хоукс, Сакраменто Кингс, Торонто Раптърс, Вашингтон Уизърдс и ЛА Лейкърс.

Снимка: realmadrid.com