Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след загубата с 0:4 от ЦСКА 1948 за Купата на България. Наставникът на "ковачите" заяви, че днес отборът му се е сблъскал с друга реалност, след което очерта, че приоритетът е по-предно класиране във Втора лига.

"Имаше 10-ина минути, в които имаше някакво притеснение. Така стана и 0:1. После видяхме, че няма нищо сложно и страшно. Поизравнихме играта, имахме ситуация, при която можеше да изравним резултата. Играем с много по-класен отбор. Сблъскахме се с един друг свят, една друга реалност, която на този етап не е нашата.

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

След 0:2 аз лично исках да лимитирам щетите, мислейки за предстоящия мач в понеделник. ЦСКА 1948 има добър отбор, нека все така продължава и за шампионата, и за Купата. Исках всички, които са част от първия отбор, да вземат участие днес.

Потенциалът беше различен и една минимална грешка или ти коства гол, или противникът успява да възстанови позиция и да предотврати опасност пред вратата си. Ние сме 15 човека. Нашите приоритети са в първенството. Нямаме широка скамейка. Всяка една щета ни оказва огромно влияние.

Играем с отбора, който е в най-добра форма в efbet Лига. Преди три дни вкараха 5 гола на Лудогорец. Искам обществеността да се успокои, нищо не е станало. Има други отбори, които са в по-слаба форма и различно състояние от това на ЦСКА 1948", сподели Луканов.