Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

  • 30 окт 2025 | 18:44
  • 726
  • 2

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след загубата с 0:4 от ЦСКА 1948 за Купата на България. Наставникът на "ковачите" заяви, че днес отборът му се е сблъскал с друга реалност, след което очерта, че приоритетът е по-предно класиране във Втора лига.

"Имаше 10-ина минути, в които имаше някакво притеснение. Така стана и 0:1. После видяхме, че няма нищо сложно и страшно. Поизравнихме играта, имахме ситуация, при която можеше да изравним резултата. Играем с много по-класен отбор. Сблъскахме се с един друг свят, една друга реалност, която на този етап не е нашата.

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата
ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

След 0:2 аз лично исках да лимитирам щетите, мислейки за предстоящия мач в понеделник. ЦСКА 1948 има добър отбор, нека все така продължава и за шампионата, и за Купата. Исках всички, които са част от първия отбор, да вземат участие днес.

Потенциалът беше различен и една минимална грешка или ти коства гол, или противникът успява да възстанови позиция и да предотврати опасност пред вратата си. Ние сме 15 човека. Нашите приоритети са в първенството. Нямаме широка скамейка. Всяка една щета ни оказва огромно влияние.

Играем с отбора, който е в най-добра форма в efbet Лига. Преди три дни вкараха 5 гола на Лудогорец. Искам обществеността да се успокои, нищо не е станало. Има други отбори, които са в по-слаба форма и различно състояние от това на ЦСКА 1948", сподели Луканов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 24892
  • 16
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 63106
  • 82
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 21922
  • 69
Костадин Ангелов: Симпатизирам на Христо Янев, има сериозен шанс ЦСКА да спечели дербито с Левски

Костадин Ангелов: Симпатизирам на Христо Янев, има сериозен шанс ЦСКА да спечели дербито с Левски

  • 30 окт 2025 | 15:05
  • 7357
  • 15
Лудогорец обяви датите и началните часове на мачовете с Динамо (Минск)

Лудогорец обяви датите и началните часове на мачовете с Динамо (Минск)

  • 30 окт 2025 | 14:36
  • 1447
  • 0
Кметът на Пловдив организира среща преди дербито на града

Кметът на Пловдив организира среща преди дербито на града

  • 30 окт 2025 | 14:07
  • 968
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 24892
  • 16
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 63106
  • 82
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 8200
  • 20
Варненци размазват Левски насред София

Варненци размазват Левски насред София

  • 30 окт 2025 | 19:50
  • 7020
  • 3
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 1041
  • 0
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 21922
  • 69