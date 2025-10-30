Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Служители на Световната атлетика са откраднали над 1,5 милиона евро от организацията

Служители на Световната атлетика са откраднали над 1,5 милиона евро от организацията

  • 30 окт 2025 | 18:22
  • 175
  • 0
Световната атлетика съобщи в четвъртък, че е открила системни кражби от служители на организацията, които в рамките на няколко години са достигнали до над 1,5 милиона евро.

От централата, която администрира световния лекоатлетически календар посочиха, че течът е бил открит след направен одит. Имената на служителите не са обявени на този етап, но от международната федерация посочиха, че единият от тях е напуснал преди да се разбере за кражбите му, а другият е бил уволнен.

"По-рано тази година Световната атлетика разкри системна кражба на пари от организацията от двама служители и договорен консултант. Докато един от служителите е напуснал организацията, преди кражбата му да бъде разкрита, договорите на другия служител и консултанта са прекратени след вътрешно разследване. Подробни случаи са подготвени и предадени на съответните съдебни и правни органи за наказателно разследване", заявиха от Световната атлетика.

"Кражбата, която възлизала на малко над 1,5 милиона евро за период от няколко години, бе разкрита от финансовия отдел на Световната атлетика по време на първия годишен одитен процес под ръководството на нов екип за финансово ръководство. Световната атлетика възложи независима съдебно-счетоводна проверка за периода, за да допълни собственото си вътрешно разследване, което не откри друга измамна дейност. В цялата организация се въвежда набор от засилени вътрешни финансови контроли", посочиха от международната централа.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу обеща, че парите ще бъдат възстановени и добави, че случай като този "не може да бъде заметен под килима".

