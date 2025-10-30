Тъжна вест за Хебър и родния баскетбол, отиде си Тодор Паунков

Тъжна вест дойде от Хебър. Едва на 46-годишна възраст внезапно си е отишъл от този свят Тодор Паунков - играч и член на Управителния съвет на клуба от Пазарджик.
"Скърбим дълбоко!
Днес внезапно ни напусна Тодор Паунков — наш приятел, съотборник, член на Управителния съвет, човек с голямо сърце и искрена любов към баскетбола.
Той беше от онези редки хора, които не просто играят играта. Те я живеят с всяка клетка от себе си.
Тони беше част не само от историята на Хебър, но и част от нашето бъдеще. Той вярваше в младите, подкрепяше всеки, който обича баскетбола, и отдаваше себе си безрезервно — в залата, в отбора, в приятелите.
Новината за загубата му ни остави без думи. Остави празно място, което никой няма да запълни, както и следа, която никой няма да заличи. Неговата енергия, неговият хъс и неговият човешки пример ще останат завинаги в нас.
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.
Почивай в мир, Тони!
Ти винаги ще бъдеш част от Хебър", написаха в официалната си страница във Фейсбук от клуба по повод ужасната новина.
Екипът на Sportal.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Тодор Паунков!
