Тъжна вест за Хебър и родния баскетбол, отиде си Тодор Паунков

Тъжна вест дойде от Хебър. Едва на 46-годишна възраст внезапно си е отишъл от този свят Тодор Паунков - играч и член на Управителния съвет на клуба от Пазарджик.

"Скърбим дълбоко!

Днес внезапно ни напусна Тодор Паунков — наш приятел, съотборник, член на Управителния съвет, човек с голямо сърце и искрена любов към баскетбола.

Той беше от онези редки хора, които не просто играят играта. Те я живеят с всяка клетка от себе си.

Тони беше част не само от историята на Хебър, но и част от нашето бъдеще. Той вярваше в младите, подкрепяше всеки, който обича баскетбола, и отдаваше себе си безрезервно — в залата, в отбора, в приятелите.

Новината за загубата му ни остави без думи. Остави празно място, което никой няма да запълни, както и следа, която никой няма да заличи. Неговата енергия, неговият хъс и неговият човешки пример ще останат завинаги в нас.

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Почивай в мир, Тони!

Ти винаги ще бъдеш част от Хебър", написаха в официалната си страница във Фейсбук от клуба по повод ужасната новина.

Екипът на Sportal.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Тодор Паунков!

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.