Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тъжна вест за Хебър и родния баскетбол, отиде си Тодор Паунков

Тъжна вест за Хебър и родния баскетбол, отиде си Тодор Паунков

  • 30 окт 2025 | 17:50
  • 442
  • 0
Тъжна вест за Хебър и родния баскетбол, отиде си Тодор Паунков

Тъжна вест дойде от Хебър. Едва на 46-годишна възраст внезапно си е отишъл от този свят Тодор Паунков - играч и член на Управителния съвет на клуба от Пазарджик.

"Скърбим дълбоко!

Днес внезапно ни напусна Тодор Паунков — наш приятел, съотборник, член на Управителния съвет, човек с голямо сърце и искрена любов към баскетбола.

Той беше от онези редки хора, които не просто играят играта. Те я живеят с всяка клетка от себе си.

Тони беше част не само от историята на Хебър, но и част от нашето бъдеще. Той вярваше в младите, подкрепяше всеки, който обича баскетбола, и отдаваше себе си безрезервно — в залата, в отбора, в приятелите.

Новината за загубата му ни остави без думи. Остави празно място, което никой няма да запълни, както и следа, която никой няма да заличи. Неговата енергия, неговият хъс и неговият човешки пример ще останат завинаги в нас.

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Почивай в мир, Тони!

Ти винаги ще бъдеш част от Хебър", написаха в официалната си страница във Фейсбук от клуба по повод ужасната новина.

Екипът на Sportal.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Тодор Паунков!

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

  • 30 окт 2025 | 13:21
  • 10046
  • 2
С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Лейкърс над Минесота

С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Лейкърс над Минесота

  • 30 окт 2025 | 11:21
  • 1667
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха поражение в Австрия

  • 30 окт 2025 | 09:20
  • 519
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц измъкнаха победа срещу Улм в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц измъкнаха победа срещу Улм в Еврокъп

  • 30 окт 2025 | 08:49
  • 671
  • 0
Борислава Христова и Атинайкос с нов успех в Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос с нов успех в Еврокъп

  • 30 окт 2025 | 08:47
  • 298
  • 0
Очаквайте на живо: Ще грабне ли Черно море Тича нова победа срещу Левски?

Очаквайте на живо: Ще грабне ли Черно море Тича нова победа срещу Левски?

  • 30 окт 2025 | 18:10
  • 5183
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 16803
  • 11
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 54493
  • 74
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 811
  • 4
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 26221
  • 48
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 17242
  • 58
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 18774
  • 35