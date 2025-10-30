Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Ник Григс се готви за начало на сезона

Ник Григс се готви за начало на сезона

  • 30 окт 2025 | 17:35
  • 224
  • 0
Ник Григс се готви за начало на сезона

Ирландският европейски шампион по крос кънтри за 2021 г. Ник Григс ще започне сезона си в бягане на 3000 м за младежи до 20 години в престижното състезание Cross Internacional de San Sebastian в неделя.

Cross Internacional de San Sebastián е второто сребърно състезание, което ще се проведе тази есен по пътя към Европейското първенство по крос кънтри в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Григс е печелил индивидуални медали на последните три издания на Европейското първенство по крос кънтри, а 21-годишният състезател ще бъде един от фаворитите за титлата за младежи до 23 години в Лагоа. Той спечели индивидуално сребро в спринт зад Уил Барникоут - на когото остава още една година право да участва в тази категория - в Анталия миналия декември.

Снимки: Imago

