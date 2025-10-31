Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 1547
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Изключително интересни срещи ни очакват тази вечер в осмия кръг на Евролигата. В 20:00 часа Монако ще се опита да вземе втора поредна победа над гръцки гранд в рамките на тази седмица. След като в сряда излъга като гост Олимпиакос на Александър Везенков, тази вечер воденият от Василис Спанулис тим ще мери сили у дома с един от най-силно представящите се тимове този сезон Панатинайкос.

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

В 21:15 ч. споменатият по-горе Олимпиакос посреща водача в класирането - играещия домакинските си мачове у нас Апоел Тел Авив. В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея със сигурност ни очаква вълнуващ спектакъл между неизменен участник във Финалната четворка на Евролигата в последните години и новак, който се представя по шампионски в турнира до момента. И докато играчите на Димитрис Итудис нижат успех след успех за радост на своите фенове, Везенков и компания ще опитат да се реваншират пред своите привърженици с победа, след като отстъпиха драматично пред Монако по-рано тази седмица.

В 21:30 ч. постигналият първа победа в турнира тази седмица тим на Баскония приема Анадолу Ефес с надежда за втори пореден успех, а в същия час Партизан посреща в Белград Барселона в още един интригуващ двубой от елитната надпревара.

Следвай ни:

Още от Евролига

Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 01:30
  • 812
  • 0
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

  • 30 окт 2025 | 23:50
  • 6696
  • 0
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 5299
  • 0
Официално: Реал Мадрид подписа с бивш център на Лейкърс

Официално: Реал Мадрид подписа с бивш център на Лейкърс

  • 30 окт 2025 | 21:42
  • 1730
  • 0
Двама MVP за седмия кръг на Евролигата, вижте кои са

Двама MVP за седмия кръг на Евролигата, вижте кои са

  • 30 окт 2025 | 18:03
  • 1218
  • 0
Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

  • 30 окт 2025 | 13:21
  • 13095
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 37093
  • 37
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 1667
  • 2
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 739
  • 0
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 5299
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 21242
  • 56
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 100619
  • 22