Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Изключително интересни срещи ни очакват тази вечер в осмия кръг на Евролигата. В 20:00 часа Монако ще се опита да вземе втора поредна победа над гръцки гранд в рамките на тази седмица. След като в сряда излъга като гост Олимпиакос на Александър Везенков, тази вечер воденият от Василис Спанулис тим ще мери сили у дома с един от най-силно представящите се тимове този сезон Панатинайкос.

В 21:15 ч. споменатият по-горе Олимпиакос посреща водача в класирането - играещия домакинските си мачове у нас Апоел Тел Авив. В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея със сигурност ни очаква вълнуващ спектакъл между неизменен участник във Финалната четворка на Евролигата в последните години и новак, който се представя по шампионски в турнира до момента. И докато играчите на Димитрис Итудис нижат успех след успех за радост на своите фенове, Везенков и компания ще опитат да се реваншират пред своите привърженици с победа, след като отстъпиха драматично пред Монако по-рано тази седмица.

В 21:30 ч. постигналият първа победа в турнира тази седмица тим на Баскония приема Анадолу Ефес с надежда за втори пореден успех, а в същия час Партизан посреща в Белград Барселона в още един интригуващ двубой от елитната надпревара.