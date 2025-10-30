Радо Арсов: Загубихме тази битка, но не сме загубили войната

Волейболистките на Левски София загубиха от швейцарския Шезо с 0:3 гейма, в първи мач от предварителните кръгове на Чалъндж къп. Старши треньорът на "сините" Радослав Арсов коментира след поражението, че тимът ме се е пропукал поради неправилни решения.

"Загубихме един мач, в който в по-голямата част от първия и третия гейм дирижирахме нещата и държахме нещата в свои ръце. За съжаление в края на геймовете се пропукахме, поради неправилни решения, припряност, което отдавам на младостта и абсолютната неопитност на нашия отбор в такива мачове”, заяви Радо Арсов.

“За съжаление се видяха много големи лимити на това ниво, на което играхме ние, въпреки че отборът от Швейцария, смея да твърдя, е един отбор от средно европейско ниво. Но ние нямахме какво да предложим специално в този мач като дълбочина на скамейката, много млади момичета отвън и нямаше как да ги хвърля в тази тежка борба и да поемат отговорност на тези крехки години”, добави старши треньорът на “сините”.

“Аз не съжалявам, напротив - това, което им казах накрая е, че загубихме тази битка, но не сме загубили войната. Прибираме се, много тежко е пътуването, трябва да мислим за мача с Марица 2022 в Пловдив, а след това ще се опитаме да спечелим войната вкъщи”, добави Арсов.

“Няма да е лесно, Шезо е опитен отбор с няколко много класни състезателки за нашето ниво, но ние ще направим всичко възможно да се подготвим добре. Най-важното е да се възстановим добре психически и физически, за да можем да се надяваме на някакъв по-успешен резултат в лимитираната конфигурация, в която се намираме”, категоричен е Радо Арсов.