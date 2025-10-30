Третата поставена Алиша Паркс е на 1/4-финал в Цзюцзян

Третата поставена Алиша Паркс (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

24-годишната Паркс преодоля словенката Кая Юван след обрат с 1:6, 6:1, 6:1 в двубой, продължил час и 39 минути.

Юван поведе с 4:0 в първия сет и го спечели с 6:1. Словенската тенисистка спечели и първия гейм от втората част, но последва серия от шест гейма за Алиша Паркс, която взе сета с 6:1.

В решителния трети сет Паркс също изостана с 0:1 гейма, след като допусна ранен пробив, но отново спечели шест поредни гейма за крайното 6:1.

Съперничка на Алиша Паркс в спора за достигане до полуфиналите ще бъде Анна Блинкова (Русия), която елиминира шестата поставена унгарка Анна Бондар със 7:6(3), 7:5 за два часа и четири минути игра.

Чехкинята Доминика Салкова си осигури място на четвъртфиналите след успех над осмата в схемата Анастасия Захарова от Русия със 7:6(4), 2:6, 6:2.

Тя ще се изправи в следващия кръг срещу 23-годишната китайка Бай Чжосюан, отстранила сънародничката си Ханюй Го, след като навакса сет пасив - 3:6, 7:5, 6:4.