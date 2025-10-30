Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

  • 30 окт 2025 | 14:43
  • 543
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ експертен коментатор на Sky Sports F1 Мартин Брандъл сподели своето мнение, че Макс Верстапен е трябвало да бъде наказан заради екскурзията си през зоната за сигурност в първия завой на състезанието в Мексико в неделя.

Световният шампион беше един от пилотите, които напуснаха трасето веднага след старта и се върна на пистата след третия завой, печелейки време. Впоследствие той върна спечелената позиция, но според Брандъл пилотът на Ред Бул целенасочено е минал през зоната за сигурност и е трябвало да бъде наказан поне с минаване през бокса.

„Макс трябваше да бъде наказан, защото е ясно, че когато останеш от външната страна в ситуация, в която четири коли са една до друга, ти ще се озовеш върху бордюра. Вижда се как Макс ускори, трябва да му призная, че показа страхотен контрол върху тревата, но той не направи никакъв опит да остане на пистата в първите три завоя. И затова трябваше да бъде наказан.

„Макс пое риска от външната страна, знаейки, че просто ще може да натисне газта и да продължи. Аз може би дори щях да дам наказание минаване през бокса за подобно изпълнение, което да послужи като възспиращ фактор за подобни глупости, защото след това всичко стана хаотично“, обясни Брандъл.

Снимки: Gettyimages

