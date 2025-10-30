Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

Отборът на Алпин е избрал Франко Колапинто за съотборник на Пиер Гасли във Формула 1 през 2026 година, съобщава изданието racingnews365.com.

Колапинто се присъедини към тима от Енстоун в началото на годината след впечатляващия си стинт като титуляр на Уилямс във финалните девет кръга от сезон 2024. Първоначално аржентинецът беше резерва, но измести Джак Дуън от титулярното място след Гран При на Маями.

Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?

Първоначално Колапинто не впечатли особено, но в последните състезания започна да напомня поне малко на пилота, когото видяхме в Уилямс миналата година. Именно това е убедили Алпин да задържи аржентинеца и за сезон 2026, а неговият нов договор се очаква да бъде обявен официално по време на Гран При на Сао Пауло следващата седмица.

През миналата година състезателният уикенд в Бразилия беше окупиран от множество аржентински фенове, а очакванията са и тази година да видим засилено аржентинско присъствие по трибуните на „Интерлагос“. Този интерес, който Колапинто предизвика в своята родина дори възроди слуховете за завръщане на Гран При на Аржентина в календара на Формула 1 за първи път от 1998 година насам.

