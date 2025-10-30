UK Athletics отчете печалба за първи път от осем години

UK Athletics отчете финансов излишък за първи път от 2017 г. насам, само две години след като беше изправена пред заплаха от банкрут.

Управляващият орган на леката атлетика във Великобритания обяви рекордна годишна загуба от 3,7 милиона паунда през 2023 г., но след въвеждането на строги мерки успя да постигне излишък от 107 588 паунда.

UK Athletics (UKA) въведе по-строг контрол на разходите и извърши вътрешно преструктуриране, като намали броя на служителите си от 72 на 62 и "ограничи подкрепата за някои програми“.

През 2024 г. UKA също така сключи "революционно“ споразумение с организаторите на Лондонския маратон и Great North Run, за да се справи с финансовите си кризи. Освен това UK Sport отпусна 150 000 паунда за домакинството на турнира от Диамантената лига през 2024 г.

"Много се радвам, че отново сме на печалба – това е важен момент за UK Athletics и ясен знак, че стъпките, които предприехме през последните две години, дават резултат“, заяви председателят на UKA Иън Бийти.

"Не подценявам обаче колко трудно беше да се върнем в тази позиция. Това изискваше трудни решения, внимателно управление и ангажираността на много хора, за да обърнем нещата.“

"Организацията премина през период на истинска промяна. Наложи се да направим икономии във всяка област, включително съкращения на персонал и намалена подкрепа за някои програми извън системата за върхови постижения (World Class Performance).“

"Тези решения бяха изключително тежки и никога не бяха взети с лека ръка, но бяха необходими, за да се осигури дългосрочната стабилност на спорта. Сега сме по-икономична организация – по-оптимизирана, по-фокусирана върху същественото и правилната култура – но в резултат на това сме и по-силна“, добави той.