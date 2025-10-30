Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа във Франция

Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на турнир до 12 г. от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция).

Българинът победи на осминафиналите с 6:2, 6:4 представителя на домакините Ноам Закария (Франция). Това е четвърта поредна победа за Атанасов на турнира без да загуби сет. За място на полуфиналите Борислав ще играе срещу Андреа Вайл (Франция).

Микаел Иванов загуби на осминафиналите с 2:6, 2:6 от Лени Луис (Франция). Преди този мач Иванов постигна две поредни победи без да загуби сет.