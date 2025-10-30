Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров: Отиваме в Падуа, за да спечелим

Георги Татаров: Отиваме в Падуа, за да спечелим

  • 30 окт 2025 | 12:36
  • 486
  • 0
Георги Татаров: Отиваме в Падуа, за да спечелим

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха трета поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи отстъпиха изключително драматично като гости на Чистерна Волей с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 13:15) в двубой от междинния 3-и кръг на първенството, игран тази вечер.

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия, редовен, 4-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са отново гости, но на Сонепар (Падуа), с националът Борис Начев в състава. Срещата е в неделя (2 ноември) от 18,00 часа българско време.

Георги Татаров игра стабилно цял мач за гостите и се отчете с 12 точки (1 блок, 37% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане).

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия
Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

Илия Петков също игра през цялото време завърши с едва 3 точки (50% ефективност в атака - -3).

Световният вицешампион с България Георги Татаров говори след мач пред пред клубната телевизия.

“Отборът ни не е показа обичайното си ниво и е пропуснахме редица шансове да спечелим двубоя. Проблемът бе, че не играхме така, както обикновено. Можем много по-добре в посрещане и на сервис. Съперниците ни направиха доста грешки, но ние не успяхме да се възползваме от това. Особено при атаката трябваше да извлечем повече точки. В крайна сметка те просто бяха малко по-добри, макар че и двата отбора не изиграха особено силен мач“, заяви Георги Татаров.

В неделя Гротадзолина гостува на Падуа, а българският посрещач е категоричен, че тимът ще търси първия си успех в Суперлигата.

„Отиваме в Падуа, за да спечелим. Това е много важен мач – както и всеки друг, разбира се – но сега сме допълнително мотивирани да постигнем първата си победа. Ще дадем най-доброто от себе си“, завърши Татаров.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силна Елица Атанасийевич с 21 точки, Паниониос с драматичен дебют за "Чалъндж къп"

Силна Елица Атанасийевич с 21 точки, Паниониос с драматичен дебют за "Чалъндж къп"

  • 30 окт 2025 | 02:56
  • 2656
  • 0
Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

  • 30 окт 2025 | 02:29
  • 2089
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

  • 30 окт 2025 | 02:22
  • 910
  • 1
Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

  • 30 окт 2025 | 01:52
  • 1415
  • 0
Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с драматична трета поредна загуба в Италия

  • 30 окт 2025 | 01:44
  • 2478
  • 1
Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

  • 30 окт 2025 | 00:44
  • 4022
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 7963
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24086
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12074
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3567
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14164
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8733
  • 1