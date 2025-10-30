Георги Татаров: Отиваме в Падуа, за да спечелим

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха трета поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи отстъпиха изключително драматично като гости на Чистерна Волей с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 13:15) в двубой от междинния 3-и кръг на първенството, игран тази вечер.

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия, редовен, 4-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са отново гости, но на Сонепар (Падуа), с националът Борис Начев в състава. Срещата е в неделя (2 ноември) от 18,00 часа българско време.

Георги Татаров игра стабилно цял мач за гостите и се отчете с 12 точки (1 блок, 37% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане).

Илия Петков също игра през цялото време завърши с едва 3 точки (50% ефективност в атака - -3).

Световният вицешампион с България Георги Татаров говори след мач пред пред клубната телевизия.

“Отборът ни не е показа обичайното си ниво и е пропуснахме редица шансове да спечелим двубоя. Проблемът бе, че не играхме така, както обикновено. Можем много по-добре в посрещане и на сервис. Съперниците ни направиха доста грешки, но ние не успяхме да се възползваме от това. Особено при атаката трябваше да извлечем повече точки. В крайна сметка те просто бяха малко по-добри, макар че и двата отбора не изиграха особено силен мач“, заяви Георги Татаров.

В неделя Гротадзолина гостува на Падуа, а българският посрещач е категоричен, че тимът ще търси първия си успех в Суперлигата.

„Отиваме в Падуа, за да спечелим. Това е много важен мач – както и всеки друг, разбира се – но сега сме допълнително мотивирани да постигнем първата си победа. Ще дадем най-доброто от себе си“, завърши Татаров.